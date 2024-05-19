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Депутат от Санкт-Петербурга поздравил губернатора Беглова с днем рождения

Депутат Романов назвал Беглова профессиональным градоначальником

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Михаил Романов/VK

Санкт-Петербург находится в надежных руках умелого, хозяйственного, деятельного, профессионального градоначальника. Об этом в поздравлении губернатора Северной столицы Александра Беглова с днем рождения заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Ленинградцы-петербуржцы видят, как успешно развивается Северная столица, с какой заботой он относится к горожанам. Люди ценят инициированные Губернатором и его командой реформы, ведущие к новым достижениям, с благодарностью воспринимают добрые перемены в жизни Санкт-Петербурга», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат подчеркнул, что заслугами правительства Санкт-Петербурга во главе с Бегловым стали масштабное строительство соцобъектов, развитие транспортной инфраструктуры, новый мост через Неву, грандиозные экономические достижения, а также расширение социальной поддержки горожан.

«С каждым годом наш город становится все богаче и благополучнее. Это ценят жители Петербурга и президент России, оказав ему доверие – поддержав выдвижение его кандидатуры на новый губернаторский срок», — добавил Романов.

Как отметил депутат, Беглов создал в Санкт-Петербурге атмосферу конструктивного и эффективного взаимодействия между всеми уровнями ветвей власти – федеральной, региональной, муниципальной – законодательной и исполнительной.

«Мы все вместе успешно сотрудничаем, решая городские проблемы, чутко откликаясь на запросы петербуржцев – команде нашего президента под руководством нашего губернатора. Желаю Александру Дмитриевичу крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе Отечеству и нашему великому городу», — заключил Романов.

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