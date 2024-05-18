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Аэропорт Сочи усилит меры безопасности

Аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации

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Shutterstock

Международный аэропорт Сочи усилит меры безопасности на фоне исполнения указаний Росавиации. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

В сообщении отмечается, что в аэропорту Сочи будут действовать ограничения в том числе на перемещение и провоз ручной клади, а также на колюще-режущие предметы в самолетах, которыми можно нанести телесные повреждения. В связи с усиленными мерами безопасности пассажиров призвали пребывать в аэропорт заранее и с пониманием относиться к досмотру.

Днем 16 мая агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало о закрытии Международного аэропорта Ставрополя для приема и выпуска воздушных судов. Причиной послужило введение в городе ограничений на использование воздушного пространства, однако другие подробности не уточнялись.

17 мая в городе Минеральные Воды Ставропольского края произошло возгорание на территории международного аэропорта им. Лермонтова.

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, возгорание произошло в строящемся здании на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минвод не является.

Впоследствии сотрудники МЧС локализовали огонь.

Ранее в аэропортах Казахстана усилили меры авиабезопасности.

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