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Девушек, вылезших из окон машины в Уфе, привлекли к ответственности

В Уфе девушек, вылезших из окон машины, привлекли к ответственности

В Уфе трех девушек, которые вылезли из окон машины во время движения, привлекли к ответственности. Об этом в Telegram-канале сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что в ходе мониторинга соцсетей сотрудники правоохранительных органов выявили ролик, на котором три девушки по пояс высунулись из салона автомобиля «Лада Веста» во время движения.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции по данному факту была начата проверка. Личности девушек и водителя были установлены, все задержаны в разных частях города», — сообщил Севастьянов.

В отношении всех причастных к инциденту составлены административные протоколы. 25-летнего водителя привлекли к ответственности за непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил перевозки пассажиров, а девушек в возрасте от 18 до 22 лет за нарушение правил дорожного движения пассажирами.

Ранее полиция нашла томичей, разъезжавших на авто с оружием.

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