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На Украине депутатам раздали повестки в военкомат во время заседания

УНИАН: депутатам горсовета Канева на Украине раздали повестки во время заседания

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Депутаты горсовета Канева Черкасской области Украины получили повестки в военкомат прямо во время заседания. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Мэр города Канев Игорь Ренькас пригласил нового начальника военного комиссариата на заседание, чтобы тот познакомился с депутатами. Начальник второго отдела Черкасского территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Богдан поприветствовал парламентариев и вручил повестки тем из них, кто не отреагировал на ранее отправленные приглашения.

По данным агентства, всего военком раздал шесть повесток.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличенных заочных штрафах для уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Согласно нововведениям, за неявку по повестке или необновление учетных данных грозит заочный штраф до 25,5 тысячи гривен (около 43 тысяч рублей) с перспективой блокировки счетов при неуплате.

До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в стране отменили указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров.

Ранее Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ.

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