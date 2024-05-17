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Врач объяснила, чем чревато резкое похудение

Врач Балашова: резкое похудение может привести к тромбозу

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Depositphotos

Резкое похудение чревато появлением тромбозов и иных патологий. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредила научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) эндокринолог Наталья Балашова, комментируя инцидент в Кемерове, где мужчина попал в больницу после резкого похудения.

«Когда люди очень быстро худеют, используя силовые нагрузки, ограничивают себя в питании и жидкости, то из-за обезвоживания возрастает риск тромбозов. Что и случилось у этого молодого человека из Сибири. Он слишком быстро и интенсивно начал худеть», — сказала Балашова.

Она добавила, что в норме при грамотном подходе человек может терять до 500 граммов жировой ткани в неделю. Если же человек истязает себя изнурительными тренировками и слишком часто посещает сауну ради быстрого похудения, могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой, предупредила специалист.

15 мая стало известно, что житель Кемерово попал в больницу после резкого похудения.

По данным источника kp.ru, за несколько лет 33-летний мужчина смог снизить массу тела со 112 до 86 килограммов. Таких результатов ему удалось добиться благодаря тому, что россиянин бегал по десять километров в день.

Во время тренировок мужчина пил мало воды. Вскоре он обратил внимание на одышку, позже левая нога отекла. Только после этого он обратился к медикам.

Специалисты обнаружили у пациента тромбы и растворили их, но одышка не исчезла. Впоследствии мужчине диагностировали хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию и тяжелую сердечную недостаточность.

Ранее в Великобритании женщина похудела на 39 кг после замечания попутчика в самолете.

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