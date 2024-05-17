Россиянам рассказали, как часто нужно менять полотенца в ванной

Многие вытираются одними и теми же полотенцами одну-две недели, а иногда и дольше, однако так делать нельзя, поскольку есть риск появления прыщей и других проблем со здоровьем. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов. По их словам, полотенца нужно менять каждые пару дней.

Специалисты поясняют, что в полотенцах имеются невидимые для глаза складки, в которых со временем начинают размножаться вредоносные микроорганизмы.

Также эксперты советуют не оставлять косметику и средства для домашнего ухода за кожей в ванной комнате, поскольку в помещении высокая влажность. Бактерии будут активно размножаться как в емкостях с веществами, так и на кисточках для их нанесения.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого рассказала, чем опасен прием холодного душа. По ее словам, экстремальные водные процедуры нужно принимать с осторожностью, потому что они могут спровоцировать насморк, бронхит или другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей.

Любая холодная вода может привести к переохлаждению. Помимо этого, может возникнуть спазм сосудов, что в свою очередь, может спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем, предупредила врач.

Ранее медики рассказали, как правильно принимать контрастный душ.