Россиянину, который поджег дверь военкомата в Бердске, вынесли приговор

Бердский районный суд вынес приговор местному жителю, который поджег дверь военкомата. Мужчину признали виновным по статье «покушение на уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 19 июля 2023 года. Мужчина подъехал на скутере к зданию военного комиссариата в городе, облил двери входа в помещение бензином, который заранее заготовил, поджег и скрылся с места ЧП. Пожар не распространился, так как его удалось потушить благодаря правоохранителям, которые были на работе.

Мужчина признал вину в содеянном. Осужденного приговорили к 1 году и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ему зачли срок проведенный в СИЗО и освободили в зале суда, так как «срок содержания под стражей превысил срок наказания».

Ранее в Петербурге дважды пытавшегося поджечь военкоматы юношу внесли в перечень террористов и экстремистов.