Стало известно, кому опасно есть клубнику

Клубнику не стоит есть людям, которые склонны к сильной аллергии. Об этом «Пятому каналу» рассказала нутрициолог Екатерина Войтенко.

Кроме того, осторожнее с этой ягодой лучше быть тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе язвенная болезнь, повышенная кислотность желудка, желчекаменная болезнь. По словам эксперта, в этом случае лучше всего есть клубнику строго после еды и в том количестве, которое назначит врач.

Войтенко добавила, что здоровым людям также следует отказаться от чрезмерного потребления ягоды.

«В сутки без вреда для здоровья взрослый человек может потреблять 300–400 г фруктов и ягод в день. Следовательно, допустимо до 400 г клубники в день», — отметила она.

Нутрициолог также посоветовала разбивать это количество на несколько приемов, чтобы точно обезопасить себя от аллергической реакции.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что употребление клубники может спровоцировать аллергическую реакцию, покраснение, зуд кожи, крапивницу и отек Квинке.

Ранее агроном объяснил, как правильно выбрать хорошую клубнику.