Россиянин пытался провезти в страну $26 тыс. и дать взятку таможенникам

На автомобильном пропускном пункте в Псковской области таможенники задержали мужчину, который пытался ввезти на территорию РФ крупную сумму в долларах, евро и гривнах. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

При себе у россиянина было наличных на $26 тыс. Инспекторы пояснили мужчине, что сейчас можно ввести в РФ не более $10 тыс. Мужчина проигнорировал слова таможенников и попытался договориться с ними, предложив взятку в размере $3,1 тыс., за что был задержан.

«Должностные лица проинформировали отдел по противодействию коррупции. Взяткодателя задержали, сейчас он под подпиской о невыезде», — рассказали в пресс-службе ФТС.

До этого китаянка пыталась вывезти из России 6 кг бивней мамонта под юбкой. На личном досмотре инспекторы изъяли 537 брусков цвета слоновой кости, после чего иностранка призналась, что планировала изготавливать из уникального материала фигурки на продажу.

Ранее в Москву попытались привезти почти 700 кг устриц и лобстеров в мебели.