Дворник угрожал жителям Мытищ пистолетом из-за задержки зарплаты

В Подмосковье дворник угрожал местным жителям предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Мытищи Live».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 16 мая в городе Мытищи на улице Сукромка. Мужчина, работающий дворником в УК «Домжилсервис», угрожал местным жителям предметом, похожим на пистолет. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали дебошира.

По словам очевидцев, предположительно, причиной агрессии дворника могла стать задержка зарплаты. Сообщается, что УК «Домжилсервис» не выплачивает ее своим сотрудникам уже на протяжении нескольких месяцев. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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