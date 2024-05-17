Адвокат сообщила, что бежавшая от родни чеченка уехала из России

Чеченская девушка Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, находится не в России. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Тихонова, слова которой передает РБК.

«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — рассказала она.

Юрист также добавила, что дальнейшие действия с подзащитной еще не обсуждались.

Накануне вечером чеченская семья окружила отдел полиции в районе Нагатино-Садовники, где искала помощи Лия Заурбекова. Девушка сбежала в Москву из-за физического и психологического давления, сообщили в правозащитной организации «Марем». Когда девушка увидела на улице в Москве своего отца, она вызвала полицию. Родственники объявили Заурбекову в розыск как несовершеннолетнюю и хотели забрать домой.

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что ситуация с Заурбековой находится под его личным контролем. По его словам, девушку ввели в заблуждение и ее скоро вернут домой. Министр республики по национальной политике и информации Ахмед Дудаев потребовал от СМИ, освещающих ситуацию, «не использовать ее в своих грязных целях».

Ранее Заурбекова записала видеообращение из отдела полиции.