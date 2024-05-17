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Стало известно, когда ВС Крыма начнет рассмотрение иска о водной блокаде

ВС Крыма в июне начнет рассмотрение иска о водной блокаде полуострова

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Shutterstock

Судебное заседание по гражданскому делу по иску общественной палаты Крыма к Украине из-за водной блокады полуострова назначено на 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда (ВС) республики Крым.

Отмечается, что 17 мая прошло предварительное судебное заседание по иску общественной палаты Крыма к Украине о признании за жителями Крыма права на компенсацию морального вреда, которое было причинено вследствие водной блокады полуострова. В суде отметили, что ответчиком в деле выступает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«По результатам предварительного судебного заседания судьей было вынесено определение о назначении судебного рассмотрения по существу на 14 июня 2024 года в 10 часов 00 минут» , — сообщили в суде, добавив, что дело рассматривается в открытом заседании.

К материалам дела приобщены сведения министерства ЖКХ Крыма о дефиците водного ресурса.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что решение о водной блокаде Крыма было принято на уровне властей в Киеве, при этом последствия такого шага совершенно не просчитывались правительством.

Ранее в Крыму призывали предъявить федеральные иски к Украине из-за терактов.

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