Путин указал на исторический минимум безработицы в России

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что безработицы в России почти уже нет. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что благодаря экономической политике российских властей страна достигла исторически минимального уровня безработицы, который опустился до менее 3%.

При этом российский лидер признал, что рынок труда в России не заполнен в полном объеме и нуждается в высококлассных специалистах.

Глава государства обратил внимание, что несмотря на санкционную ситуацию, специалисты из США и Европы приезжают и работают в России.

В апреле Путин также заявлял, что безработица в РФ держится на уровне ниже 3%. По его словам, она снизилась в том числе среди молодежи. Значительное падение уровня президент отмечал в тех субъектах, где безработица была исторически высокой.

7 мая отдельным пунктом майского указа поставил цель выхода страны к 2030 году на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее в минтруде рассказали, на сколько вырастет число работающих россиян за три года.