Меркачева подтвердила, что Лия Заурбекова уехала от родственников за рубеж после осады отдела МВД

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева подтвердила «Газете.Ru», что чеченка Лия Заурбекова, которую преследовала семья, покинула страну. Накануне родственники 19-летней девушки осаждали ОМВД Нагатино-Садовники, пытаясь забрать девушку, которая от них уехала. Меркачева опасается, что даже за границей Заурбековой может грозить опасность.

«По моей информации, все-таки она покинула [страну]. Хочется говорить, что ее жизни больше ничего не угрожает, но связи огромные у тех людей, которые устроили за ней погоню. Поэтому могут достать не только откуда-нибудь из глубинки в России, но и из-за границы тоже. Однако сделать это будет, очевидно, сложнее. Другое дело, что можно ожидать каких-то угроз ее жизни и здоровью. То есть ее транспортировать им будет сложнее, чем причинить какой-то вред. Но все-таки мы надеемся, что этого не произойдет, и что эти люди понимают, что ничто не может стоить жизни и здоровья. Никакие убеждения, никакие приказы ни в коей мере не должны способствовать тому, чтобы лишать молодую девушку здоровья, жизни и вообще права распоряжаться собой», — подчеркнула член СПЧ.

По словам Меркачевой, в Москве девушку нашли, отследив ее мобильный телефон. Сейчас Заурбекова решила оставаться без связи.

«Пока особенно ничего сказать нельзя, потому что она уехала без телефона. Это точно. Ее по телефону изначально вычислили, поэтому она приняла решение, что будет без связи. Конечно, в той стране, где она окажется, она будет пользоваться через какое-то время телефоном. Разумеется, не на себя зарегистрированным. И какую-то информацию передаст. Но это будет через, я думаю, правозащитную организацию «Марем» и через адвоката», — заключила она.

Накануне вечером чеченская семья окружила отдел полиции в районе Нагатино-Садовники, где искала помощи 19-летняя Лия Заурбекова. Девушка сбежала в Москву из-за физического и психологического давления и опасалась убийства, сообщили в правозащитной организации «Марем». Когда девушка увидела на улице в Москве своего отца, она вызвала полицию. Родственники объявили Заурбекову в розыск как несовершеннолетнюю и хотели забрать домой.

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что ситуация с Заурбековой находится под его личным контролем. По его словам, девушку ввели в заблуждение и ее скоро вернут домой. Министр республики по национальной политике и информации Ахмед Дудаев потребовал от СМИ, освещающих ситуацию, «не использовать ее в своих грязных целях».

В пятницу адвокат Заурбековой сообщила, что девушка смогла покинуть отдел полиции. Сейчас она находится за пределами России.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за пропажи чеченки Седы Сулеймановой.