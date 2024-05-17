Россиянам рассказали, когда откроется купальный сезон на Черном море

В этом году в мае на курортах Черного моря купальный сезон не откроется из-за неблагоприятной погоды. В последнее время здесь каждый день идут дожди, а температура воздуха не позволяет воде прогреться до нужных отметок, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На Черноморском побережье в последние дни максимальная температура воздуха не превышает 15-18 градусов, отметил метеоролог.

«Это не та температура, при которой можно открывать купальный сезон, — подчеркнул он. — В дальнейшем погода немного улучшится, но открытия купального сезона до конца месяца не будет с вероятностью 99,9%».

Специалисты туротрасли до этого напомнили, что в России можно отдохнуть и без поездки на море в красивых местах с уникальной природой и историческими достопримечательностями. Подробнее о том, где можно в этом году провести отпуск без моря — в материале «Газеты.Ru».

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