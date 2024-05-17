Бойцы «Вагнера» вышли на улицы Москвы с кувалдой в руках

В Москве бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» записали видеообращение. Ролик выложил Telegram-канал «Русская община ZOV».

На кадрах группа вагнеровцев собралась у памятника генералу Михаилу Скобелеву. Их лица скрыты масками, на груди видны боевые награды. Один из мужчин держит в руках кувалду.

По словам бойцов, к ним обратились спортсмены с просьбой поддержать их на трибунах во время соревнований. Вагнеровцы откликнулись на просьбу. «Русские, вперед», — хором произносят бойцы ЧВК.

14 мая могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге залили бетоном.

2 мая в Челябинске мужчина в камуфляже с символикой ЧВК «Вагнер» при помощи палки разбил припаркованный автомобиль, а затем напал на прохожего.

10 апреля в Сургуте судимого экс-бойца ЧВК «Вагнер» обвинили в расстреле местного предпринимателя на глазах у его семьи.

Ранее командир ЧВК «Вагнер» высказался о переходе в чеченский спецназ.