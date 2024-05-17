Россиянам объяснили, кого чаще всего кусают комары

Люди, которые интенсивно занимались физическими нагрузками, сильнее всего привлекают комаров. Об этом «Москве 24» рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин.

«Охотнее всего комары кусают людей, подвергшихся хорошей физической нагрузке, пропотевших и с увеличившейся в связи с этим температурой тела. Пот и разгоряченное тело вообще достаточно сильно привлекают комаров. Также укусу комаров могут быть подвержены люди, которые носят открытую одежду», — уточнил эксперт.

По его словам, для защиты от комаров, помимо плотной одежды, можно использовать специальные репелленты или масло эвкалипта лимонного. Кроме того, отпугнуть их на природе можно с помощью костра, дым которого снизит желание комаров атаковать людей, добавил Хряпин.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Быков до этого говорил, что причиной, по которой комары кусают людей чаще, чем животных, является человеческий запах. Кроме того, по его словам, предпочтения насекомых могут быть связаны с теплом, которое излучает человеческое тело.

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