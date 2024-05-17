Ветеринар объяснила, как уберечь питомца от падения из окна

Специальные защитные сетки помогут уберечь домашних питомцев от падения из окна. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач и заведующая ветучастком «Отрадное» Светлана Ивайкина.

По ее словам, многие хозяева могут ошибочно думать, что их домашнее животное не полезет в открытое окно, поэтому пренебрегают этой мерой безопасности. Однако такие мысли могут приводить к печальным последствиям, подчеркнула эксперт.

«Также есть заблуждение, что можно открыть окно и следить за питомцем, не давая ему даже сесть на подоконник. Увы: достаточно секунды, чтобы кошка выпрыгнула в окно», — добавила Ивайкина.

Опасным может быть и вертикальное проветривание, потому что кошки могут запрыгнуть в приоткрытую створку и застрять там, продолжила ветеринар. В этом случае могут произойти нарушение кровообращения и некроз тканей (синдром длительного сдавливания).

«Как только животное будет освобождено, продукты распада из отмерших тканей попадут в общий кровоток. Наступит состояние интоксикации организма», — пояснила врач.

Если питомец все же выпал из окна, важно сразу же обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, заключила Ивайкина.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что длительность жизни кошек в первую очередь зависит от количества стресса – этот фактор даже важнее, чем качественное питание.

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