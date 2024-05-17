Врачи назвали россиянам главные отличия минеральной воды от газированной

Минеральная вода сильно отличается от обычной газировки или содовой, как ее чаще называют в западных странах. Во втором случае в напитке часто содержатся хлорид натрия, цитрат натрия и бикарбонат натрия, а настоящая минеральная вода добывается в источниках, богатых минералами, рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной службой новостей.

Отличить настоящую минералку от газировки с карбонатами можно по запаху, а также по железистому осадку, который появляется при долгом хранении, объяснила специалист. На Западе, по ее словам, настоящая минералка не очень популярна, так как ее применяют только для лечения. Причем в США, к примеру, к минеральной воде относятся скептически, приравнивая ее к БАДам – примерно также, как россияне воспринимают ягоды Годжи.

Важно не путать воду, добываемую из артезианских скважин и минеральных источников, отметила эксперт. Разные типы таких напитков сдержат различные минералы.

«Для повышения усвояемости и улучшения вкусовых характеристик воду обогащают газом. Содержание CO2 также увеличивает срок хранения минеральной воды. Однако, в отличие от некоторых других видов воды, например, зельтеровской, срок хранения данной воды достаточно короткий», — объяснила Журавлева, добавив, что в некоторых случаях хранить воду нельзя дольше 12 часов, так как она теряет все полезные свойства.

Напомним, врачи предупреждают, что людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта нужно быть осторожными с минеральной водой. При этом чаще всего она применяется как раз при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, энтероколитах, патологиях желчевыводящих путей.

Россиянам ранее объяснили, как правильно пить минеральную воду.