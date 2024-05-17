Стало известно, в каких сферах на удаленке платят самые высокие зарплаты

В России специалисты пяти отраслей являются наиболее востребованными для работы в удаленном режиме. Они также могут рассчитывать на самые высокие зарплаты. В первую очередь – это работники сферы IT, рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в беседе с RT.

В IT для работы на удаленке привлекают программистов со средней зарплатой в 168 тыс. рублей, тестировщиков (137 тыс. рублей), веб-дизайнеров (81,5 тыс. рублей). Также востребованы аналитики в области информатики и вычислительной техники (70 тыс. рублей), специалисты техподдержки (более 55 тыс. рублей).

На втором месте по востребованности удаленщиков находится сфера оптовой и розничной торговли. Здесь нужны операторы кол-центра, менеджеры по продажам, контент-менеджеры, маркетологи и так далее. Средние зарплаты варьируются от 35,7 тыс. рублей до 78,9 тыс. рублей.

Третье место занимает сфера услуг, где требуются юристы, бухгалтеры, специалисты по работе с клиентами. Платить им готовы в среднем от 66 до 80,5 тыс. рублей.

Популярна также сфера креативной индустрии – здесь удаленщиков нанимают специалистами по рекламе, копирайтерами, редакторами новостей, художниками-конструкторами. Зарплаты в среднем колеблются от 36,8 до 81,2 тыс. рублей.

Завершает топ самых востребованных для удаленки сфер наука и образование. Работу предлагают бизнес-тренерам, репетиторам, методистам, логопедам. Платят им в среднем от 47 до 94 тыс. рублей.

Среди плюсов удаленки Тарасов назвал экономию времени и денег, а также гибкость графика и возможность работать откуда угодно.

«Однако недостатки тоже существуют: отсутствие живого общения с коллегами, стирание границ между работой и личной жизнью, снижение продуктивности, эффективности коммуникации, сложность при взаимодействии с командой», – заключил эксперт.

Россияне ранее назвали самые важные преимущества удаленки.