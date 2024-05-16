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Воробьев проверил ход строительства школы в Домодедово

Новый корпус школы №12 в Домодедово планируют открыть к 1 сентября

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Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового корпуса школы №12 в Домодедово, сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что в жилом комплексе «Домодедово парк» должна была быть введена большая школа на 1,1 тыс. мест. Но инвестор смог построить только первый блок на 275 учащихся, открывшийся в 2020 году. Строительство второго блока ведется в рамках нацпроекта «Образование». Его взяла на себя область.

Как уточнил Воробьев, школа в этом районе очень востребована в связи с большой загруженностью ближайших учебных заведений. По его словам, ее обещают сдать к 1 сентября.

«Я думаю, что в такой школе детям будет комфортно. Мы стараемся, наши главы стараются обеспечивать жителям комфортную среду в каждом уголке Подмосковья. Это касается и поликлиник, и школ. Но самое главное – люди: врачи, учителя», — отметил губернатор.

На данный момент завершенность нового корпуса составляет 64%. Там ведутся работы по монтажу систем вентиляции, разводке электрики, отопления, а также устройством фасада и кровли. Кроме того, рабочие занимаются отделкой помещений и благоустройством территории.

Отмечается, что помимо учебных классов новый корпус будет иметь 2 спортзала, актовый зал на 300 мест, столовую на 413 мест, а также библиотечно-информационный центр на 300 детей и ИТ-зону. Помимо этого, на территории будет обустроен стадион, площадки для волейбола и баскетбола, а также детские игровые площадки.

Напомним, всего в Подмосковье в 2024 году будет открыто 42 новых школы и 48 детских садов. Кроме того, после капитального ремонта планируется открыть 42 школы, 20 дошкольных образовательных учреждений и 6 колледжей.

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