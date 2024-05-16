Россиянам объяснили, о каких болезнях говорят беспричинные мурашки

Мурашки являются нормальной реакцией организма на перепады температур или эмоциональный всплеск. Однако, если гусиная кожа появляется регулярно и без причин, это может свидетельствовать о наличии заболеваний, таких как фолликулярный кератоз, авитаминоз, парестезия. Об этом в интервью Life предупредила фельдшер, управляющая сети пансионатов «Теплые беседы» Наталья Балан.

«Чаще всего мурашки связаны с нехваткой витаминов в организме человека, а именно витаминов группы B и C. Аскорбиновая кислота отвечает за выработку коллагена, который поддерживает здоровье сосудов. При ее дефиците кожа теряет эластичность, появляются раздраженные участки и постоянное чувство мурашек», — рассказала специалист.

При фолликулярном кератозе, по ее словам, мурашки сопровождаются повышенной сухостью и грубостью кожи. Заболевание носит хронический характер и чаще всего проявляется у молодых людей. Гусиная кожа, сопровождаемая «ползающими» ощущениями может появляться и в результате травм, поражения периферических нервов или нарушения кровообращения. Такая патология называется парестезией, добавила Балан.

При появлении вышеперечисленных симптомов, она советует обратиться к врачу.

В 2024 году американские психологи из Института перспективных исследований сознания в Калифорнии изучили причины появления такого явления, как «эстетический озноб», — чувства дрожи или мурашек по телу при созерцании впечатляющего произведения искусства, прослушивании сильного музыкального произведения или глубокой речи.

Участники эксперимента подвергались воздействию одного из 40 стимулов, представлявшего собой сочетание аудио- и аудиовизуальных форматов, включавших в себя музыку и речь. Ученые обнаружили, что главную роль при возникновении душевного трепета играет содержание стимула, а не его формат.

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