Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как справиться с мигренью

В Химкинской больнице посоветовали при мигрени находиться в тишине и в темноте

close
100%
Depositphotos

Мигрень сопровождается односторонней пульсирующей болью, так же возможны тошнота, рвота, озноб, повышенная чувствительность к свету, звукам и запахам. Об этом «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы. Длительность таких приступов, по их словам, может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

«Справиться с болевыми ощущениями на пике мигренного приступа практически невозможно. Старинный рецепт для облегчения состояния — ТТТ (тепло, темно, тихо). Для профилактики мигрени рекомендуется вести здоровый образ жизни, следить за режимом сна и управлять стрессом», — советуют врачи.

Происхождение заболевания, по словам медиков, до конца не изучено. По статистике, мигренью страдает около 15% населения, преимущественно люди интеллектуального труда со склонностью к тревожности. При этом женщины подвержены мигрени вдвое чаще мужчин.

Врач-невролог Мария Шаповалова до этого рассказала, как отличить мигрень от головной боли. По ее словам, существуют два главных критерия — это интенсивность болевых ощущений и их продолжительность.

Подробнее о самых частых ошибках при купировании мигренозной головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения заболевания — в интервью «Газете.Ru».

Ранее врач перечислила работающие методы лечения мигрени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами