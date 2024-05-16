Россиянам рассказали, как справиться с мигренью

Мигрень сопровождается односторонней пульсирующей болью, так же возможны тошнота, рвота, озноб, повышенная чувствительность к свету, звукам и запахам. Об этом «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы. Длительность таких приступов, по их словам, может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

«Справиться с болевыми ощущениями на пике мигренного приступа практически невозможно. Старинный рецепт для облегчения состояния — ТТТ (тепло, темно, тихо). Для профилактики мигрени рекомендуется вести здоровый образ жизни, следить за режимом сна и управлять стрессом», — советуют врачи.

Происхождение заболевания, по словам медиков, до конца не изучено. По статистике, мигренью страдает около 15% населения, преимущественно люди интеллектуального труда со склонностью к тревожности. При этом женщины подвержены мигрени вдвое чаще мужчин.

Врач-невролог Мария Шаповалова до этого рассказала, как отличить мигрень от головной боли. По ее словам, существуют два главных критерия — это интенсивность болевых ощущений и их продолжительность.

Подробнее о самых частых ошибках при купировании мигренозной головной боли, триггерах приступа и современных методах лечения заболевания — в интервью «Газете.Ru».

Ранее врач перечислила работающие методы лечения мигрени.