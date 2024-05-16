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Российским школьникам рассказали, как быстро сбросить напряжение перед ЕГЭ

Онищенко: сбросить стресс перед ЕГЭ можно с помощью упражнений и дыхания

Чтобы справиться с напряжением и стрессом перед ЕГЭ, школьники не должны наделять экзамен слишком большим значением, считает заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Идти на испытание дети должны хорошо отдохнувшими, не заражаясь чужим волнением, отметил в пресс-центре НСН.

По теме избавления от стресса есть целые методические пособия Института психологов, которые затрагивают как школьников, так и их родителей, отметил врач. В число рекомендаций входит выполнение физических упражнений в момент сильного волнения и другие способы успокоиться.

«В частности, при сдаче экзаменов, если ребенок почувствовал панику, нужно сказать себе «стоп», привести в норму дыхание – это положительно влияет на возбуждение», – добавил врач.

Он также порекомендовал детям стараться не обращать внимание на отвлекающие факторы и не спешить ответами, а при устном экзамене важно не пугаться даже в тех случаях, если кажется, что выпавший билет слишком сложный.

Кроме того, большую роль в том, как ребенок справиться с переживаниями, играют родители, считает Онищенко. По его словам, им важно не поддаваться панике, не усугублять ситуацию предостережениями, а также следить, чтобы ребенок накануне экзамена поспал не менее 8-9 часов.

«Самое главное, оценка на ЕГЭ или ОГЭ – это не оценка вашей личности, и это не катастрофа, если результаты экзамена окажутся ниже, чем вы сами себя оценивали», – заключил Онищенко.

Педагоги также советуют родителям и учителям повышать самооценку школьников перед сдачей ЕГЭ или ОГЭ, чтобы настроить их на успешную сдачу экзамена и помочь им справиться со стрессом.

В Госдуме ранее призвали отменить ЕГЭ из-за «полицейщины» и стресса для детей.

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