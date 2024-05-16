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Врач рассказал, как клещи выбирают жертв для укуса

Врач Продеус: клещи спонтанно выбирают жертву для укуса

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Freepik.com

Никаких групп риска относительно укусов клещей не существует. Насекомые выбирают свою жертву спонтанно. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует. По крайней мере не доказано, что группа крови, половая принадлежность и так далее имеют значения для клещей», — сказал специалист.

Он напомнил, что перед походом в лес или другое место, где вероятность укуса высока, необходимо надеть плотную одежду, высокую обувь и головной убор. Кроме того, желательно быть привитым от энцефалита, добавил врач.

В 2024 году чешские ученые из университета Масарика методом in vitro выявили, что клещи предпочитают присасываться к обладателям второй группы крови, а самыми непривлекательными для них оказались люди с третьей группой.

Для проведения исследования ученые наносили кровь участников эксперимента на фильтровальную бумагу в чашке Петри, а затем бросали туда насекомых.

Ранее россиянам рассказали, при какой температуре воздуха стоит опасаться клещей.

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