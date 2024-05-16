Сезонное оформление улиц в Москве станет комплексным

В ближайшие годы в Москве планируется благоустроить 3,5 тыс. улиц, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в Москве планируется сделать комплексное сезонное оформление улиц.

Собянин отметил, что Москва запустит 4 программы поддержки, чтобы привлечь бизнес к благоустройству города.

Мэр добавил, что Москва выделит гранты до 3 млн рублей за использование инноваций, также первые 100 участников-предпринимателей получат гранды до 2 млн рублей на компенсацию расходов на оформление нежилых объектов.

«Также запустим конкурс на лучшие дизайнерские проекты и конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли и общепита», — заключил мэр.

По словам Собянина, столичный бизнес играет одну из ключевых ролей в сезонном оформлении Москвы.