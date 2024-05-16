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Стало известно, какая страна заменит Европу в поставках цветов в Россию

Флорист Азарова: новый крупный игрок на рынке цветов заменит Европу

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РИА Новости

Россия зависит от импортных поставок цветов на 70%. Если ввоз цветов из недружественных стран ограничат, то заменить европейских поставщиков сможет Армения, ставшая новым крупным игроком на цветочном рынке, рассказала совладелец студии декора и флористики «Элементы прекрасного» Вера Азарова.

«Армения поставляет розы очень приличного качество. В силу того, что страна находится от России недалеко, упрощается транспортировка, за счет чего сокращаются и расходы», — отметила она в беседе с НСН.

Помимо роз, Армения привозит в Россию гвоздики и альстремерии, поэтому именно эта страна заменит Европу, если решение об ограничении будет принято, считает специалист. По ее словам, цветы из Армении не такие стойкие, как эквадорские или кенийские, но российским не уступают.

Помимо этого, цветы в Россию поставляют из Китая, Таиланда.

При этом все поставляемые в Россию цветы, кроме субтропической экзотики, по идее можно выращивать здесь, однако, несмотря на это, цветочный рынок сильно зависит от импортных поставок, отметила Азарова. По ее словам, решить эту проблему могла бы реальная поддержка государства, а не «просто заявления с трибун».

Напомним, на днях сообщалось, что Минсельхоз рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран с помощью таможенно-тарифного регулирования. Цветоводство также предлагается включить во все программы развития регионов.

В Госдуме ранее предложили ввести государственное регулирование цен на цветы.

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