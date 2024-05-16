К обучению в рамках программы «Время героев» отобраны первые 83 участника СВО

Для обучения на первом уровне президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) были отобраны первые 83 участника. Об сообщили на заседании общественного совета программы.

Отмечается, что они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая, а уже 27 мая приступят к обучению.

«Все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала. Для этого они заполняли анкету и проходили тестирование. По совокупности этих результатов мы рекомендуем каждому участнику один из четырех уровней образовательной программы», — отметил руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко.

Он уточнил, что уровни уровни ранжируются от полученных во время оценки баллов и наличия наград. Так, первый уровень программы рекомендуется участникам с максимально высокими баллами оценки и самыми высокими наградами

Как рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), генеральный директор «России – страны возможностей» Алексей Комиссаров, основной акцент в программе будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в вооруженных силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы.

Отбор участников происходил исходя из ряда базовых критериев. Это управленческий опыт, заслуги в СВО, а также результат комплексной оценки управленческого потенциала.

Среди 83 участников первого уровня обучения представлено 11 национальностей и 46 регионов России. В их числе больше всего военнослужащих ВС РФ, но представлены и другие ведомства, а также добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО.

Напомним, «Время героев» – это программа развития для участников СВО, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Ее целью является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО.