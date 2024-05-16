В 700 городах России в 2023 году выросла доступность жилья

Жилье стало доступнее в более чем 700 городах России в 2020-2023 годах, следует из результатов исследования СберИндекса и Института экономики, сообщает пресс-служба Сбера.

Аналитики объясняют рост доступности жилья тем, что темпы роста цен на рынке жилья замедлились относительно темпов роста доходов.

По данным исследования, жилье стало доступнее в городах с меньшей численностью населения и не входящих в состав агломераций.

Наиболее доступное жилье, по данным исследования, находится в Воронежской, Иркутской и Костромской областях.

Также, по оценкам аналитиков, в крупнейших городских агломерациях показатель доступности жилья снизился в 2023 году.

В Институте экономики и СберИндексе добавили, что в целом за последние 10-15 лет в России увеличивался совокупный спрос на жилье.