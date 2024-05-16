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Россиянам рассказали, какие заболевания переносят крысы на территории страны

Паразитолог Бартули: в России крысы чаще всего переносят два опасных заболевания

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Shutterstock

В России крысы чаще всего являются переносчиками таких заболеваний, как токсоплазмоз и иерсиниоз, рассказал паразитолог Эдуард Бартули. Заразиться можно в результате тесного контакта с грызуном – например, после укуса, а также через других животных и продукты питания, рассказал он Общественной службе новостей.

Иерсиниоз по-другому называют псевдотуберкулезом. Это заболевание проявляется в виде кожных высыпаний, боли в суставах и высокой температуры, рассказал Бартули. По его словам, люди достаточно редко болеют токсоплазмозом, так как в большинстве случаев иммунитет здорового человека может побороть это заболевание. К группам риска он отнес людей с ВИЧ и тех, кто лечится цитостатиками.

Заразиться иерсиниозом рискует человек, который взял крысу в руки, а потом не обработал руки, а также тот, кого грызун укусил. Кроме того, это заболевание передается через немытые овощи и фрукты, так как ни них может быть крысиный кал, предупредил врач.

Что касается токсоплазмоза, то человек заражается не от грызуна напрямую, а через домашних кошек, которые ловят мышей и крыс.

«Часто это происходит во время уборки лотка за питомцем или, если мы говорим о детях, во время игр в уличных песочницах, куда дворовые представители семейства кошачьих ходят в туалет», — рассказал паразитолог.

Напомним, недавно в Испании впервые в мире у людей выявили десятки случаев крысиного гепатита E у людей. Среди 40 заболевших оказались люди из разных регионов страны — Андалусии, Галисии, Наварры и Каталонии. Подробнее о том, как насколько опасен крысиный вирус и стоит ли ждать новой пандемии — в материале «Газеты.Ru».

Вирусолог ранее объяснила, как избежать заражения крысиным гепатитом.

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