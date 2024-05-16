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На российском рынке маркетплейсов призвали ввести «жесткие меры принуждения»

Глава АУРЭК Ефимов: для порядка на рынке маркетплейсов нужно действовать жестче

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Depositphotos

Порядок на рынке маркетплейсов в России можно навести только жесткими мерами, считает председатель совета ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов. Сегодня онлайн-торговля в стране не подчиняется никаким правилам, из-за чего количество обманов и судебных прецедентов зашкаливает, заявил он в эфире программы Общественной службы новостей.

Сегодня в Госдуме рассматривают сразу несколько законопроектов о регулировании работы маркетплейсов, напомнил эксперт. Всего в отрасли, по его данным, задействовано от 3 до 5 млн человек, а услугами торговых онлайн-площадок пользуется треть населения страны.

«И пока у нас на рынке онлайн-ретейла действуют правила Дикого запада. Только в одном суде Подмосковья более трех тысяч судебных процессов по одному маркетплейсу. Эти дела изучает специально созданная коллегия», —отметил Ефимов.

Правила, установленные в отношении традиционных магазинов, маркетплейсы не соблюдают, поэтому нужен новый закон, который будет распространятся на всех участников рынка, уверен эксперт.

«Возможно, нужно действовать жестко, вводить меры принуждения, — подчеркнул Ефимов.

Напомним, на днях стало известно, что правительство России скоро создаст отдельный закон по регулированию работы маркетплейсов. В их отношении установят определенные требования, которые будут отличаться от требований для обычных торговых сетей. Эксперты считают, что необходимость в таких мерах назрела давно, так как сегодня информация в онлайн-магазинах может меняться каждый день, а тарифы – повышаться в десятки раз.

Ранее в Госдуме сообщили, что россияне смогут бесплатно возвращать неподошедший товар с маркетплейсов.

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