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Врач назвала противопоказания для «инъекций красоты»

Косметолог Шостак: инъекции красоты противопоказаны при беременности

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Depositphotos

«Инъекции красоты» противопоказаны при беременности и лактации. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-косметолог клиники DEGA Екатерина Шостак.

«На самом деле к уколам красоты есть общие противопоказания. Инъекции противопоказаны при бактериальных и инфекционных заболеваниях кожи в месте предполагаемых инъекций, а также при беременности или лактации», — сказала Шостак.

Также, по ее словам, косметологические инъекции не стоит делать при наличии аллергических реакций в анамнезе у пациента к одному из компонентов препарата.

До этого косметолог Кнара Андрян рассказала, какие средства для кожи стоит использовать в конце весны. Прежде всего, по ее словам, необходимо перейти с питательных средств на увлажняющий крем.

Она также подчеркнула, что людям, склонным к пигментации, следует использовать SPF-средства круглый год. Осенью и зимой, по ее словам, достаточно SPF-кремов с индексом 10-15, но с наступлением весны стоит перейти минимум на SPF-30, а пациентам с пигментацией и вовсе на SPF-50.

Ранее врач объяснила, почему стареют губы.

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