Врач рассказала о нетипичных причинах повышения температуры тела

Стресс может спровоцировать повышение температуры тела, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Температура может повышаться под воздействием стресса, это так называемый термоневроз. Она также может подниматься из-за переутомления, когда человек просто сильно устал», — отметила эксперт.

Помимо этого, такая реакция организма может возникнуть в результате приема некоторых лекарственных препаратов, продолжила врач. В этом случае она посоветовала проследить, не совпало ли повышение температуры тела с началом их приема. Причинами также могут стать тепловой удар или хирургическое вмешательство, добавила Чернышова.

«После операций, в том числе удаления зуба, может быть повышение температуры. Это нормальная реакция организма, ничего страшного в этом нет», — заключила врач.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что опасной для жизни человека считается температура тела выше 39,5 градуса. По его словам, в случае такого повышения температуры тела важно вызвать скорую помощь, чтобы медицинские специалисты осмотрели пациента и оказали ему помощь. Насторожить должна и температура тела ниже 35 градусов, потому что это может указывать на наличие заболевания, в том числе гипотиреоза, добавил терапевт.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между депрессией и температурой тела.