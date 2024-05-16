Врач оценил, когда можно садиться за руль после выпитого алкоголя

Время, которое требуется для полного выведения алкоголя из организма, будет зависеть от типа напитка, его количества, массы тела и индивидуальных особенностей метаболизма, поэтому важно учесть это перед управлением автомобилем. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

Он отметил, что для проверки содержания алкоголя в крови перед вождением можно использовать алкотестер. Если есть сомнения в трезвости, эксперт рекомендует воздержаться от управления машиной.

При этом врач раскритиковал попытки установить конкретные временные рамки для безопасного вождения после употребления алкоголя. По его словам, наиболее безопасно вообще не садиться за руль в состоянии опьянения.

«Нет такого, чтобы я мог точно сказать, что через четыре часа после литра, особенно если печень в хорошем состоянии, это может занять четыре-пять часов в лучшем случае. Но лучше не планировать свою жизнь так: вот выпил и поехал», — заключил Шуров.

В феврале сообщалось, что в селе Уват Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который объяснил свое состояние тем, что перед поездкой съел 0,5 кг конфет с ликерной начинкой.

Ранее эксперт назвал факторы, влияющие на скорость опьянения.