Россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте квартиры

Россияне могут сэкономить на ремонте квартиры без удара по качеству, например, если грамотно подойдут к электромонтажным работам. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.

«Можно не во вред качеству соединить, например, освещение или розеточные группы в одной комнате, где нет потребителей мощного тока, — это обойдется в среднем в 150 тыс. [рублей]. Если же сделать каждую розетку на отдельный автомат и провод, получится гораздо дороже — до полумиллиона», — отметил эксперт.

При выборе материалов для проведения работ он рекомендует ориентироваться не на их цену, а на срок их службы, потому что при качественном ремонте даже недорогое оборудование может прослужить долго.

Аксенов добавил, что сэкономить бюджет можно и на чистовой отделке квартиры. Так, например, цены за подготовку стен под обои начинается от 800 рублей за квадратный метр, под покраску — от 3-4 тыс. рублей, уточнил он.

В начале мая данные сервиса «Авито Услуги» показали, что россияне стали чаще обращаться к мастерам по ремонту и отделке квартир. За год спрос на этих специалистов в стране взлетел на 19%. Популярностью у жителей РФ пользуются бригады, предлагающие работу «под ключ».

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют ремонтные работы на весну и лето.