Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте квартиры

Специалист Аксенов: во время ремонта квартиры можно сэкономить на ее отделке

close
100%
Shutterstock

Россияне могут сэкономить на ремонте квартиры без удара по качеству, например, если грамотно подойдут к электромонтажным работам. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.

«Можно не во вред качеству соединить, например, освещение или розеточные группы в одной комнате, где нет потребителей мощного тока, — это обойдется в среднем в 150 тыс. [рублей]. Если же сделать каждую розетку на отдельный автомат и провод, получится гораздо дороже — до полумиллиона», — отметил эксперт.

При выборе материалов для проведения работ он рекомендует ориентироваться не на их цену, а на срок их службы, потому что при качественном ремонте даже недорогое оборудование может прослужить долго.

Аксенов добавил, что сэкономить бюджет можно и на чистовой отделке квартиры. Так, например, цены за подготовку стен под обои начинается от 800 рублей за квадратный метр, под покраску — от 3-4 тыс. рублей, уточнил он.

В начале мая данные сервиса «Авито Услуги» показали, что россияне стали чаще обращаться к мастерам по ремонту и отделке квартир. За год спрос на этих специалистов в стране взлетел на 19%. Популярностью у жителей РФ пользуются бригады, предлагающие работу «под ключ».

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют ремонтные работы на весну и лето.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами