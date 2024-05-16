Бег стал одним из самых популярных видов спорта среди россиян

Бег вошел в тройку самых популярных видов спорта среди россиян. Такие данные следуют из опроса СберСтрахования, которые в преддверии «Зеленого марафона» решили выяснить, каким спортом предпочитают заниматься россияне.

Езду на велосипеде выбрали 24% опрошенных, бег и спортивную ходьбу – 22%, а фитнес – 14%. Также россияне выбрали плавание (10%), танцы (7%), а командные виды спорта – 5%.

Большинство (84%) опрошенных назвали бег самым доступным видом спорта. В ходе опроса выяснилось, что 60% респондентов не тратят деньги на занятие спортом, а 18% тратят не более 500 рублей в месяц. Также 15% опрошенных тратят от 1 до 2 тыс. рублей ежемесячно, 7% — более 3 тыс. рублей. Самыми дорогими видами спорта, по данным опроса, россияне назвали горные лыжи (75%) и сноуборд (33%).

Также аналитики СберСтрахования выяснили, что 66% занимаются спортом хотя бы раз в неделю, а 11% респондентов тренируются ежедневно. Около 23% опрошенных уделяют внимание спорту 1 раз в месяц. Более трети опрошенных (39%) занимаются спортом дома, 32% посещают фитнес-центры, а 29% респондентов предпочитают тренировки на открытом воздухе.

«Наш опрос показал, что 12% россиян уже участвовали в марафоне или хотели бы это сделать. «Зеленый марафон Сбера», который пройдет 1 июня, — отличная возможность проверить свои силы», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По данным опроса, самым спортивным городом оказался Санкт-Петербург (33% жителей хотя бы раз в неделю занимаются спортом). Также одними из самых спортивных городов стала Самара (32%), Оренбург и Уфа (31%) и Москва (30%).

Опрос СберСтрахования проводился в мае 2024 года. Всего в нем приняли участие около 13 тыс. человек из 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.