Полиция Словакии забрала на допрос жену подозреваемого в покушении на премьера Фицо

Полиция Словакии забрала на допрос жену 71-летнего писателя Юрая Цинтулы, который, как полагают, стрелял в премьер-министра страны Роберта Фицо и нанес ему серьезные ранения. Об этом сообщил телеканал JOJ.

Супруга подозреваемого пыталась прятать свое лицо и закрывала его газетами. О результатах допроса информации в настоящий момент нет.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Позже стало известно, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего и провести ему успешную операцию. К настоящему времени премьер-министр Словакии после операции находится в искусственной коме.

Ранее Байден заявил о готовности США помочь Словакии в связи с покушением на Фицо.