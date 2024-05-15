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Депутаты «Справедливой России» в ЗакСе Петербурга поддержат Беглова на выборах

Депутат Шишкина заявила о поддержке Беглова парламентариями Петербурга

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Официальный сайт администрации СанктПетербургаОфициальный сайт администрации СанктПетербурга

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга готовы поддержать кандидатуру действующего губернатора Александра Беглова на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом на заседании Экспертного клуба-2024 заявила депутат городского парламента Марина Шишкина. Парламентария цитирует «Вечерний Санкт-Петербург».

Марина Шишкина пояснила, что фракция «Справедливой России» поддерживает Александра Беглова, поскольку многие законопроекты депутатов «находят отклик в Смольном».

«Появилась возможность работы с данным губернатором данному парламенту. Я видела годы, когда мы всю свою деятельность посвящали исключительно борьбе друг с другом. А жить в ситуации постоянного конфликта невозможно», — подчеркнула Шишкина.

Парламентарий напомнила, что фракцию «Справедливой России» в ЗакСе кроме названия с партией «Справедливая Россия» ничего не связывает. Все члены фракции еще в прошлом году покинули ряды партии.

Выдвинется ли действующий губернатор Петербурга от партии «Единая Россия» либо, как в 2019 году, будет самовыдвиженцем на выборах, во фракции пока не знают.
«Нам бы приятнее, если бы он был самовыдвиженцем», — добавила Шишкина.

В конце апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении участвовать в сентябрьских выборах.

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