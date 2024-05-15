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В Тюмени завершилось обучение инструкторов центра «Воин»

Порядка 100 человек прошли обучение на инструктора центра «Воин»

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Центр «Воин»

В Тюмени завершилось трехмесячное обучение новых инструкторов центра «Воин», сообщает пресс-служба организации. Всего профессиональную переподготовку прошли около ста человек из 10 регионов России.

Во время обучения участников программы познакомили с основами национальной безопасности, огневой, тактической, инженерной подготовки и другими важными направлениями. Еще одной важной частью программы стала педагогическая подготовка.

После обучения выпускникам программы присвоили квалификацию «Инструктор-методист по техническим и военно-прикладным видам спорта. Педагог дополнительного образования». Отмечается, что торжественная церемония вручения удостоверений прошла в Тюменском государственном университете.

Как подчеркнул, директор центра «Воин» Игорь Казарезов, инструкторы являются гордостью центра военно-спортивной подготовки.

«Каждый из вас – пример для подражания, настоящий профессионал с большой буквы. Уверен, что вы с честью будете носить шеврон центра «Воин», передавая свои знания и опыт будущим поколениям. Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров, правительство Тюменской области за помощь в реализации программы», — отметил он.

Отмечается, что в скором времени новые инструкторы начнут работу в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской, Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в других регионах России.

Напомним, данная программа реализуется второй год. Центр «Воин» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина и уже представлен в 22 регионах России.

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