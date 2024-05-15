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Целитель из Забайкалья, учивший лечить детей тряской за ноги, избежит уголовного наказания

Костоправ из Забайкалье, который учил трясти младенцев, может избежать наказания

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В Забайкальском крае полиция завершила проверку в отношении жителя Краснокаменска, народного целителя, который якобы предлагал лечить младенцев, перевернув их вниз головой и потряхивая их. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Правоохранители не нашли признаков преступления в действиях костоправа по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности» УК РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за оказание услуг медицинского характера без соответствующего разрешения и незаконную предпринимательскую деятельность.

После появления кадров с семинаров в сети тренер признавался, что у него нет медицинского образования, а массажем он не занимается уже пять лет. Однако, по данным СМИ, мужчина продолжает анонсировать в соцсетях свои визиты не только в города Забайкалья, но и за пределы региона.

Ранее на Сахалине врачи повредили младенцу руку во время родов.

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