Врач объяснил, возможна ли пандемия стрептококковой инфекции

Пандемия стрептококковой инфекции невозможна, поскольку данное заболевание не имеет потенциала для массового распространения. Об этом в интервью «Ридусу» заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя рекордный рост случаев заражения гемолитическим стрептококком в Японии.

«Дело в том, что стрептококковая инфекция — это заболевание, которое известно уже очень и очень давно. И оно не имеет потенциала к массовому, пандемийному распространению, потому как возникает далеко не у каждого человека. Здесь все зависит от различных факторов, которые влияют и на тяжесть, и на симптоматику», — объяснил Вознесенский.

Он отметил, что у некоторых людей заражение данной инфекцией вообще никак не проявляется, а у других появляется, например ангина. При этом, по его словам, у ряда пациентов возможен и сепсис с некрозом тканей.

По данным японского Национального института инфекционных заболеваний, число зараженных гемолитической стрептококковой инфекцией в стране с начала 2024 года по 5 мая составило 801, что в 2,76 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода.

Число больных в 2023 году составило 941 — это самый высокий показатель с момента начала сбора статистики нынешним методом, сообщает телеканал NHK.

Причина роста числа зараженных неизвестна, при этом отмечается, что количество больных фарингитом, вызванным одним и тем же типом бактерий, увеличилось после смягчения мер против коронавируса.

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