Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, возможна ли пандемия стрептококковой инфекции

Врач Вознесенский: пандемия стрептококковой инфекции невозможна

close
100%
Depositphotos

Пандемия стрептококковой инфекции невозможна, поскольку данное заболевание не имеет потенциала для массового распространения. Об этом в интервью «Ридусу» заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя рекордный рост случаев заражения гемолитическим стрептококком в Японии.

«Дело в том, что стрептококковая инфекция — это заболевание, которое известно уже очень и очень давно. И оно не имеет потенциала к массовому, пандемийному распространению, потому как возникает далеко не у каждого человека. Здесь все зависит от различных факторов, которые влияют и на тяжесть, и на симптоматику», — объяснил Вознесенский.

Он отметил, что у некоторых людей заражение данной инфекцией вообще никак не проявляется, а у других появляется, например ангина. При этом, по его словам, у ряда пациентов возможен и сепсис с некрозом тканей.

По данным японского Национального института инфекционных заболеваний, число зараженных гемолитической стрептококковой инфекцией в стране с начала 2024 года по 5 мая составило 801, что в 2,76 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода.

Число больных в 2023 году составило 941 — это самый высокий показатель с момента начала сбора статистики нынешним методом, сообщает телеканал NHK.

Причина роста числа зараженных неизвестна, при этом отмечается, что количество больных фарингитом, вызванным одним и тем же типом бактерий, увеличилось после смягчения мер против коронавируса.

Ранее россиянам объяснили, как избежать заражения крысиным гепатитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами