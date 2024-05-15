В Саратове из загоревшейся квартиры спасли приезжего из Марокко

В Саратове двое пожарных спасли из загоревшейся квартиры гражданина Марокко, который снимал жилье. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Саратовской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел накануне на десятом этаже дома по адресу Орджоникидзе, 13/6.

«Огонь увидел живущий неподалеку командир отделения из городской пожарной части №6 Алексей Климов (в тот день у него был выходной). Он кинулся к месту ЧП, а по пути встретил проходившего мимо коллегу-пожарного Дениса Худакова из части №4», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС добрались до квартиры и вывели на улицу открывшего им дверь марокканца, который спал и не знал о возгорании. После этого они вернулись в квартиру и потушили очаг возгорания с помощью воды. Площадь пожара составила три квадратных метра. На место инцидента приехала скорая помощь. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте, от госпитализации он отказался. Причину возгорания будут выяснять.

15 мая сообщалось, что в Новосибирске после пожара на свалке пожаловались на дождь из пластика. В социальных сетях распространилось видео, где жители города рассказывают о пластиковом дожде и каплях жженой пластмассы, которые они обнаружили на автомобилях. Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила, что такое явление могло возникнуть из-за сильного ветра.

Ранее стало известно, что в Саратове мужчина угрожал соседу по даче бензопилой.