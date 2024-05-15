В Новосибирске ребенок сломал позвоночник из-за гнилой доски на детской площадке

В Центральном районе Новосибирска пятилетний мальчик сломал позвоночник, играя во дворе дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 10 мая 2024 года мальчик играл во дворе на детской площадке. Ребенок забрался на деревянную конструкцию и наступил на прогнившую доску, часть детского городка рухнула на землю вместе с ним.

Дошкольнику потребовалась медицинская помощь, у него диагностирован перелом позвоночника. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. По факту травмирования малолетнего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Томской области предпринимательницу осудят по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ — в ее батутном центре серьезно травмировался мальчик. Ребенок сорвался с высоты и получил повреждения, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Ранее в московском музее на школьницу упала статуя.