Юристы объяснили, кого в России будут наказывать за продажу энергетиков детям

Если в России примут закон о запрете продажи тонизирующих напитков детям, то придется внести изменения в административный кодекс, которые будут предусматривать соответствующее наказание. Ответственность будут нести продавцы в лице юрлица или частного предпринимателя, объяснил в беседе с 360.ru адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня сообщил, что на рассмотрение депутатов внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям. Инициатива в том числе запрещает розничную торговлю энергетиками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров. Отвечать за нарушение будут именно продавцы — против самих детей вряд ли введут какие-то санкции, считает юрист.

«За распитие каких-либо энергетических напитков лицам, которые не достигли определенного возраста, вероятнее всего, ответственности никакой не будет», — отметил он.

Сегодня на энергетики наносят надписи о том, что пить их не рекомендуется детям, однако официально никакого запрета нет, напомнил адвокат. По его мнению, необязательно возраст запрета на потребление таких напитков ограничат именно совершеннолетием.

«Если речь идет просто о детях, например, то они могут сделать какой-то порог возраста, который покажется правильным», — пояснил Ермаков.

До этого сообщалось, что большинство россиян поддержали такую инициативу – 85% участников соответствующего опроса выступили за введение запрета.

В Госдуме ранее объяснили, чем энергетики вреднее колы и почему их надо запретить для детей.