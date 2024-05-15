Эксперты рассказали, какие продукты помогают повысить гемоглобин

При нехватке гемоглобина организм человека сталкивается с кислородным голоданием. Из-за этого он чувствует сонливость, быстро устает, не может сосредоточиться, у него наблюдается аритмия, бледность и выпадение волос. Анемию лечат препаратами, однако при легкой степени нехватки гемоглобина бывает достаточно скорректировать питание, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Восстановить нормальный уровень гемоглобина могут продукты как растительного, так и животного происхождения. На первом месте по эффективности – мясные продукты. Особенно специалисты советуют обратить внимание на печень, сердце, язык, красное мясо, кроличье, индюшиное и куриное филе. Порядка 15% железа организм получает из морепродуктов, в том числе икры, креветок, скумбрии, сардин, тунца.

Из растительных продуктов в рацион следует добавить семечки и орехи – семена мака, тыквы, кунжута, арахис, миндаль и фисташки.

Около 7% железа организм усваивает из бобовых и круп. Также полезно будет есть бананы, изюм, шиповник, черную смородину, клюкву, груши и чернику, свежую зелень, сушеные и свежие грибы, мед и шоколад.

Есть также продукты, от которых людям с анемией стоит отказаться – к примеру, от кофе и черного чая. Если речь идет о продуктах с кальцием, то их нужно есть отдельно от железосодержащих, так как эти вещества мешают усвоению друг друга. Рекомендуется также снизить в рационе количество мучного, жирного, алкоголя.

При тяжелых формах анемии нужно лечиться под наблюдением врача, подчеркивают эксперты. Пациентам в таком случае назначают железосодержащие препараты, активаторы кроветворения, фолиевую кислоту, витамин В12. В крайних случаях иногда показано переливание крови или трансплантация костного мозга.

Ранее в Петербурге 15-летний подросток впал в кому из-за лечения анемии на дому.