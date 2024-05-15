Беременным жительницам Подмосковья напомнили о проекте «Наша женская консультация»

Беременным жительницам Московской области напомнили о проекте «Наша женская консультация», в рамках которого они могут в режиме онлайн получить расшифровку анализов, консультацию психолога и пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, онлайн-приемы помогают беременным женщинам экономить время на поход к врачу.

«С момента запуска телемедицинских консультаций для беременных было проведено более 132 тыс. онлайн-приемов. Всего с начала 2024 года почти 33 тыс. беременных женщин прошли онлайн-консультацию у врача», — отметил Сапанюк.

Он напомнил, что для записи на онлайн-консультацию нужно обратиться к своему лечащему врачу.

Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье».