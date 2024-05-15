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Россияне смогут бесплатно возвращать неподошедший товар с маркетплейсов

Депутат Хинштейн: россияне смогут бесплатно возвращать товары на маркетплейсах

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Shutterstock

Законопроект о регулировании работы маркетплейсов, который готовит Минцифры России, позволит четко определить права и обязанности участников рынка электронной торговли. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, после принятия этого закона покупки на интернет-площадках станут для россиян более выгодными, а условия доставки — понятнее и прозрачнее. Кроме того, у покупателей появится возможность бесплатно возвращать неподошедший товар или отказываться от чужой посылки. 

«Сейчас это динамично развивающиеся площадки на стыке онлайна и офлайна, во многом регуляторика отстает от темпов роста маркетплейсов», — отметил Хинштейн.

Депутат добавил, что в деятельности площадок электронной торговли есть много нюансов. В частности, важно решить проблему трудоустройства сотрудников или работы службы доставки, считает он.

10 мая сообщалось, что Правительство РФ разрабатывает законопроект о регулировании работы маркетплейсов. Отмечалось, что законопроект будет комплексным и большим по объему. В нем будет уделено внимание вопросам логистики, однообразного покрытия регионов, а также регулированию кадровой политики и вопросам трудоустройства сотрудников торговых площадок.

Ранее в Минцифры высказались по отмене роуминга с Белоруссией.

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