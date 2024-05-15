В Петербурге обсудили расследование терактов в отношении Союзного государства

Для расследования терактов и военных преступлений в отношении Союзного государства будет создана специальная временная комиссия. Такое предложение поступило от участников состоявшегося в Петербурге заседания парламентского собрания России и Белоруссии. Об этом сообщает «Первый канал».

Ранее депутаты Госдумы РФ собрали доказательства причастности руководства Украины и США к организации терактов против российских граждан и потребовали от ряда стран провести тщательное расследование. Ответа, как констатируют парламентарии, не получили.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова коллективному Западу не важен факт установления истины в этом вопросе.

«Не имея успеха и в связи с неудачами Украины на поле боя, коллективный Запад во главе с США в своей войне против Российской Федерации все чаще применяет террористические методы», — заявил Красов.

«Не имея успеха и в связи с неудачами Украины на поле боя, коллективный Запад во главе с США в своей войне против Российской Федерации все чаще применяет террористические методы», — заявил Красов.