Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге обсудили расследование терактов в отношении Союзного государства

Депутаты Госдумы предложили создать спецкомиссию по расследованию терактов

close
100%
Reuters

Для расследования терактов и военных преступлений в отношении Союзного государства будет создана специальная временная комиссия. Такое предложение поступило от участников состоявшегося в Петербурге заседания парламентского собрания России и Белоруссии. Об этом сообщает «Первый канал».

Ранее депутаты Госдумы РФ собрали доказательства причастности руководства Украины и США к организации терактов против российских граждан и потребовали от ряда стран провести тщательное расследование. Ответа, как констатируют парламентарии, не получили.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова коллективному Западу не важен факт установления истины в этом вопросе.

«Не имея успеха и в связи с неудачами Украины на поле боя, коллективный Запад во главе с США в своей войне против Российской Федерации все чаще применяет террористические методы», — заявил Красов.

«Не имея успеха и в связи с неудачами Украины на поле боя, коллективный Запад во главе с США в своей войне против Российской Федерации все чаще применяет террористические методы», — заявил Красов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами