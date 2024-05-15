Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли законопроект о допгарантиях защиты прав работников предприятий

Андрей Исаев: новый законопроект поможет работодателям сберечь коллектив

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект «Единой России» о дополнительных гарантиях защиты прав работников организаций и предприятий, сообщил один из авторов законопроекта, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Законопроект даст возможность работодателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам — сохранить профессиональную востребованность и доход», — сказал он.

Исаев отметил, что новый законопроект позволит работодателям временно направлять работников в организации с вакансиями.

Он добавил, что также благодаря законопроекту появятся комиссии для принятия мер к работодателям, которые задерживают зарплату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами