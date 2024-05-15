В Госдуму внесли законопроект о допгарантиях защиты прав работников предприятий

В Госдуму внесли законопроект «Единой России» о дополнительных гарантиях защиты прав работников организаций и предприятий, сообщил один из авторов законопроекта, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Законопроект даст возможность работодателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации, сберечь свой коллектив, а работникам — сохранить профессиональную востребованность и доход», — сказал он.

Исаев отметил, что новый законопроект позволит работодателям временно направлять работников в организации с вакансиями.

Он добавил, что также благодаря законопроекту появятся комиссии для принятия мер к работодателям, которые задерживают зарплату.