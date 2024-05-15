Россияне научатся развивать медиабизнес в игре «Медиаполия» от Rambler&Co

Медиахолдинг Rambler&Co создал настольную игру «Медиаполия», в которой игроки научатся развивать медиабизнес, сообщает пресс-служба компании.

Игра представляет собой классическую «Монополию»: необходимо покупать незанятые городские пространства, строить редакции и объединять их в медиахолдинги.

Названия улиц на полях «Медиаполии» посвящены знаковым событиям медиаиндустрии и демонстрируют этапы развития контента (улица Голубиной почты, площадь Искусственного интеллекта и т.д.).

Деньги в игре называются «Амперами» в честь амперсанда (&), который объединяет медиахолдинг.

Медиахолдинг подарил игру более 200 партнерам Rambler&Co, а также разыграл несколько экземпляров в рамках «30-летия Рунета» на выставке «Россия» и в соцсетях.